البابا تواضروس يثمن توجيهات الرئيس السيسي باختيار المواهب بتجرد

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أعضاء أكاديمية الكرة التابعة لمركز المنتزه القبطي للتطوير (MCDC)، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالإسكندرية، في إطار اهتمام قداسته بتنمية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

وتضمن اللقاء عرضًا لجهود الأكاديمية منذ تأسيسها عام 2023، إلى جانب كلمات للدكتور جورج إبراهيم مدير الأكاديمية، والكابتن هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والدكتور مينا رمسيس المسؤول عن مركز MCDC.

اختيار المواهب بتجرد

كما تحدث نيافة الأنبا بافلي عن أهمية الرياضة والتقوى، مشجعًا الأطفال والشباب على التفوق الدراسي إلى جانب ممارسة الرياضة.

وفي ختام اللقاء، أعرب قداسة البابا عن سعادته باللقاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اختيار المواهب بتجرد، مؤكدًا أن نجاح لعبة كرة القدم يقوم على ثلاثة عناصر أساسية: الكرة التي ترمز للإبداع والتكامل، والملعب الذي تحكمه القوانين والمبادئ، والفريق القائم على المشاركة والتعاون.

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.