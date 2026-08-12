برلمانية: منصة الشباب خطوة مهمة من التمكين إلى المشاركة الفاعلة في بناء الوطن

أشادت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البنّاءة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الشباب ليسوا مجرد قوة بشرية تحتاج إلى الرعاية، وإنما شريك أساسي في صناعة حاضر مصر ومستقبلها.

وقالت النائبة سچى عمرو هندي، في تصريحات لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إن تأكيد الرئيس السيسي أن «شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله» يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الشباب في قلب مشروعها الوطني، وتعمل على الانتقال من مرحلة دعم وتمكين الشباب إلى مرحلة أكثر اتساعًا تقوم على الاستماع إلى أفكارهم، وفتح المجال أمام مبادراتهم، وتحويل طاقاتهم وإبداعاتهم إلى مشروعات وأفكار تخدم المجتمع.

إطلاق المنصة الوطنية التفاعلية

وأكدت عضو مجلس النواب أن إطلاق المنصة الوطنية التفاعلية يمثل فرصة مهمة لخلق قناة مباشرة وفاعلة بين شباب مصر ومؤسسات الدولة، بما يسمح بالتعرف على الأفكار والمبادرات التي يقدمها الشباب من مختلف المحافظات والفئات، ودراسة القابل منها للتنفيذ ودعمها، مشيرة إلى أن الكثير من الأفكار المبتكرة قد تظل حبيسة أصحابها في غياب المساحة المناسبة لعرضها والوصول بها إلى الجهات القادرة على تحويلها إلى واقع.

وأضافت سچى عمرو هندي أن قيمة هذه المبادرة لا تتوقف فقط عند إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم، وإنما تمتد إلى ترسيخ مجموعة من القيم المهمة، وفي مقدمتها المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، وهي قيم تمثل أساسًا لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من الشباب المبدع والطموح في مختلف المجالات، وأن المطلوب هو توفير المساحات والأدوات التي تسمح لهذه الطاقات بالظهور والاستفادة منها، مؤكدة أن تمكين الشباب لا يكون فقط بإسناد المواقع القيادية إليهم، وإنما يبدأ أيضًا بمنحهم الثقة، والاستماع إلى رؤاهم، وإشراكهم في صياغة الحلول والمبادرات التي تمس حياتهم ومجتمعاتهم.

تفاعل واسع من جانب الشباب

وشددت النائبة على أهمية أن تحظى المنصة الجديدة بتفاعل واسع من جانب الشباب، وأن تكون الأفكار والمبادرات المطروحة عليها محل دراسة واهتمام جاد، بما يعزز ثقة الشباب في قدرتهم على التأثير وصناعة التغيير الإيجابي، ويؤكد لهم أن مشاركتهم في الشأن العام وخدمة المجتمع يمكن أن تتحول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتمت سچى عمرو هندي بالتأكيد على أن الاحتفال باليوم العالمي للشباب لا ينبغي أن يقتصر على كلمات التقدير والاحتفاء، وإنما يجب أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام بفتح المزيد من المساحات أمام الشباب، والاستثمار في أفكارهم وقدراتهم، قائلة إن مستقبل مصر لن يُبنى فقط من أجل شبابها، وإنما سيُبنى بسواعدهم وأفكارهم ومشاركتهم، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي التي تضع الشباب في مقدمة أولويات الدولة وتمنحهم مساحة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.