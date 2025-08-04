احنا اللي صنعنا الهيافة.. تامر فرج يواجه الجمهور

شارك الفنان تامر فرج منشورا جديدا بشأن تريند التيكتوكرز وتجارة الأعضاء.

وقال فرج في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "خلاص اختلفنا واتناقشنا واتهمنا الناس.. طب ممكن نهدى خمس دقايق بقى نتهم فيهم نفسنا؟ أيوه.. نتهم نفسنا..".

وواصل: “مين اللي عمل لايكات وزود الريتش؟ مين اللي شارك المحتوى حتى لو من باب التريقة؟ مش احنا؟ الزرار اللي تحت صباعك هو اللي بيحدد مين يطلع ومين يختفي”.

واختتم فرج منشوره بدعوة واضحة وصريحة: “إذا اتفقنا إن هؤلاء على باطل، فأميتوا الباطل بالسكوت عنه.. ولا تشجعوه بالخوض فيه ولو للهزار والتريقة”.