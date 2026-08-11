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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية

تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية
تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية
شيماء جمال

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قضية تسريب أو تداول أرقام المواطنين ترتبط بشكل مباشر ببياناتهم الشخصية، موضحًا أن المواطنين يتركون أرقام هواتفهم في العديد من المواقع والجهات أثناء إجراء الطلبات أو عمليات الشراء.

وأضاف المهندس محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، أن بعض الجهات والمحال وشركات التوصيل قد تمتلك قواعد بيانات تتضمن أرقام الهواتف والأسماء والعناوين، مؤكدًا أن استخدام هذه البيانات بطريقة خاطئة أو غير قانونية أمر ممنوع.

ونصح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية أو بيانات الآخرين لأي شخص يطلبها دون ضرورة، كما دعاهم إلى توخي الحذر عند تحميل التطبيقات على الهواتف المحمولة، وعدم منحها بيانات شخصية لا تحتاج إليها.

وشدد المهندس محمد إبراهيم على أهمية تعامل المواطنين بحذر مع بياناتهم الشخصية، باعتبار أن حماية هذه البيانات مسؤولية مشتركة، مؤكدًا ضرورة عدم إتاحتها لأي جهة أو تطبيق دون التأكد من الحاجة إليها وطريقة استخدامها. كما أشار إلى أن المواطن يستطيع التواصل مع الجهاز من خلال الرقم الصوتي 155، إلى جانب وسائل التواصل الرقمية الأخرى، وموقع الجهاز، وتطبيقه، وخدمات التواصل عبر واتساب، وأن الجهاز ينشر التعليمات الخاصة بهذه الإجراءات عبر موقعه وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تنظيم الاتصالات تداول أرقام المواطنين الستات ما يعرفوش يكدبوا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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