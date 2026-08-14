برلماني: تأسيس صندوق للمصانع المتعثرة خطوة جادة لإنقاذ الصناعة الوطنية

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة و تمويل المصانع المتعثرة خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.



وأوضح "مسعود" في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الصندوق سيسهم في إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ومعالجة أسباب التعثر، بما يساهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة.

دعم الاقتصاد الوطني

وأشار عضو النواب إلى أن إعادة المصانع المتعثرة إلى دائرة الإنتاج من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة المعروض من المنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وفتح المجال أمام زيادة الصادرات.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.