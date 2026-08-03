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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Gemini Spark يستفيد الآن من كلمات المرور المحفوظة في Chrome

Gemini Spark
Gemini Spark
احمد الشريف

ربطت جوجل مساعدها الذكي Gemini Spark بمتصفح Chrome، بحيث يمكنه الآن، وبإذن من المستخدم، استخدام الحسابات المسجّل الدخول إليها وكلمات المرور المحفوظة في المتصفح لإنجاز مهام متعددة الخطوات على الإنترنت نيابة عن المستخدم.

ميزة "التصفح التلقائي" الجديدة في Chrome

أطلقت جوجل هذه الميزة، التي أطلقت عليها اسم "Chrome auto browse"، قبل يوم واحد من نشر عدد يوليو من نشرتها الدورية "Gemini Drops" يوم الجمعة. 

وأوضحت جوجل أن Spark، بعد الحصول على إذن المستخدم، يمكنه استخدام الحسابات المسجّل الدخول إليها وكلمات المرور المحفوظة لإنجاز "مهام روتينية متعبة" على الويب، مثل جدولة مواعيد لمعاينة شقق سبق للمستخدم البحث عنها، أو البحث عن رحلات طيران وبدء إجراءات الحجز.

ضوابط أمنية وحماية من هجمات الحقن الخبيث

أشارت جوجل إلى أن الوصول إلى هذه الميزة مشروط بإذن المستخدم، إذ يطلب متصفح Chrome موافقة المستخدم قبل ربط Spark للمرة الأولى، كما تطلب كل مهمة تصفح لاحقة تأكيدًا منفصلاً. 

وفي حال وصول المهمة إلى خطوة تتطلب إجراء دفع أو أي إجراء حساس آخر، يعيد Spark المهمة إلى المستخدم لإتمامها بنفسه بدلًا من تنفيذها تلقائيًا. كما أوضحت جوجل أنها أضافت إجراءات حماية ضد هجمات "الحقن عبر الأوامر" (Prompt Injection)، وهي تعليمات مخفية داخل صفحات الويب تحاول التلاعب بسلوك الوكيل الذكي.

التوفر يبدأ من الولايات المتحدة

تبدأ ميزة "Chrome auto browse" بالتوفر أولًا في الولايات المتحدة، على أن تصل لاحقًا إلى مناطق إضافية. 

وبحسب جوجل، لا تعمل خدمة Gemini Spark حتى الآن في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ونيجيريا، رغم إعلان الشركة عن توفر الخدمة عالميًا.

كان مساعد Gemini Spark يعتمد سابقًا على متصفح بعيد تديره جوجل لتنفيذ مهام التصفح، بينما يمكنه الآن، بعد هذا التحديث، استخدام متصفح Chrome المثبت على جهاز المستخدم مباشرة. وبعد منح الإذن، تظهر أيقونة تشير إلى تفعيل Gemini وميزة التصفح التلقائي في الشريط العلوي لمتصفح Chrome.

إطلاق Gemini Spark وتوسّع الوصول إليه

أُطلق مساعد Gemini Spark في مؤتمر Google I/O في مايو الماضي، بوصفه وكيلًا ذكيًا يعمل عبر السحابة ويواصل تنفيذ المهام حتى بعد إغلاق الحاسوب المحمول أو قفل الهاتف، وركّز في البداية على خدمات جوجل مثل Gmail وDrive وDocs وCalendar وKeep وTasks، قبل أن تضاف إليه لاحقًا عدة تكاملات مع خدمات خارجية. 

ووصل Spark إلى أجهزة Mac في يونيو الماضي، مع القدرة على تنظيم الملفات المحلية والعمل عبر تطبيقات سطح المكتب المدعومة. 

كما وسّعت جوجل مؤخرًا نطاق الوصول إلى الخدمة، لتشمل باقة Google AI Pro التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، إلى جانب مشتركي الباقة نفسها في أكثر من 160 دولة إضافية.

Gemini Spark Chrome متصفح Chrome

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