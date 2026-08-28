عبر الدكتور إسلام حمص رئيس منطقة بورسعيد للغوص و الإنقاذ و المشرف على المنتخبات الوطنية بالإتحاد، عن سعادته بالإنجاز الذي قدمه منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو ٢٠٢٦ .



و أكد " حمص " أن المنتخب الوطني في دورة ألعاب البحر المتوسط كان 11 لاعب على قلب بطل واحد يعملون من أجل مصر ليرفعوا علمها عاليا وهو ما تم إنجازه حيث حققوا الحلم بحصد 12 ميدالية متنوعة تحت قيادة فنية كبيرة وتحت إشراف و تشجيع القائد و الجنرال سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ.

إسلام حمص.. منتخب مصر صنع تاريخ جديد في دورة ألعاب البحر المتوسط

و أوضح " حمص " ان المشاركه المصريه في هذه الدوره جاءت مثالا يحتذى به في العمل الجاد وحب الوطن حيث قاتل لاعبي المنتخب من اجل التتويج بالميداليات ورفع اسم مصر وعلمه وسماع النشيد الوطني في واحده من اكبر المحافل الدوليه

وأشار "حمص " ان لعبة السباحة بالزعانف شاركت في هذه البطولة لأول مرة وكان للمنتخب الوطني ظهور مميز جعل كل متابعي الرياضة على مستوى العالم يتحدثون بقوة عنها وعن ضرورة وجودها في الأولمبياد نظرا لفنياتها العالية وحضورها القوي.



واختتم "حمص "المستقبل الرياضي القادم سيشهد إنجازات كبيرة للعبة السباحة بالزعانف سواء في مصر او العالم حيث سطرت اللعبة تاريخ كبير لها يضاف لسجل الإنجازات التي يحققها لاعبيها.