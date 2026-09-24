محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة جهود التوسع في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة لمحصول التمور.

رافقها جهاد متولي، رئيس المركز، والمهندسة منى خليفة، مدير المنطقة الصناعية.

واطلعت المحافظ على مكونات المصنع المقام على مساحة 2300م2 بسعة تخزينية تصل إلى 1000 طن واستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه.

واستمعت إلى شرح تفصيلي لمراحل المشروع الذي يستهدف تعبئة وتغليف وفرز أجود أنواع التمر من بينها المجدول باستخدام أحدث أجهزة الفرز المستوردة، وتصنيع المنتجات الغذائية المصنوعة من التمر والحلاوة الطحينية، والذي يتيح أكثر من 100 فرص عمل لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى.

وأكدت المحافظ دعم المحافظة للاستثمارات الجادة في قطاع التمور والصناعات الغذائية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير.