رئيس مركز باريس بالوادي الجديد يستقبل الفائزين برحلة العمرة ضمن «المحاربين القدامى»

استقبل علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، بمكتبه اليوم، الخميس، الحاج دنقول فرغلي زيد، الفائز برحلة العمرة لهذا العام ضمن قرعة المحاربين القدامى، بحفل تكريم حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

​وخلال اللقاء، قدم الحاج دنقول فرغلي زيد خالص الشكر والتقدير إلى رئيس المركز على الجهود والأعمال المبذولة داخل مركز ومدينة باريس، وما يلمسه المواطنون من تطوير وتحديث مستمر في مختلف القطاعات والخدمات.

​من جانبه، قدم رئيس المركز التهنئة القلبية للحاج دنقول فرغلي، متمنياً له رحلة مباركة إلى الأراضي المقدسة وعمرة مقبولة بإذن الله، مؤكداً أن المحاربين القدامى هم وسام فخر واعتزاز، وأن رئاسة المركز لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتقدير لجميع أبناء المركز.

وقال رئيس المركز: “يجب الاعتزاز الدائم بأبطالنا من المحاربين القدامى”، متمنيا لهم رحلة سالمة وعمرة مقبولة ودعوات مستجابة بإذن الله.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على التواصل الإنساني وتقدير أبناء المركز وقراه.