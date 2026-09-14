ملهاش ماسكة.. الإعلامي يوسف الحسيني: السوشيال ميديا زي الجيلي

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني، حول حدود تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى العابر للحدود.

وأشار الحسيني، خلال برنامجه «مساء جديد» على قناة «المحور»، إلى إشكالية البث الرقمي الخارج عن السيطرة المحلية، موضحاً أنه حتى في حال عدم استضافة الشخصيات على القنوات أو البودكاست في الداخل، فإن التكنولوجيا تسمح بالسفر والتسجيل من الخارج وبث ما يشاءون.

وفي معرض حديثه عن صعوبة السيطرة الإجرائية على هذا الفضاء المفتوح، تساءل عن كيفية التعامل مع هذه الحالات، واصفاً طبيعة منصات التواصل الاجتماعي بقوله: «السوشيال ميديا دي حاجة ملهاش ماسكة.. عاملة زي الجيلي .. تلعب معاك يمين وشمال .. تيجي من هنا تروح هناك .. مش هتعرف تحكمها».