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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارثة بضغطة واحدة.. قراصنة يستغلون ChatGPT لاختراق حاسوبك

قراصنة يستغلون ChatGPT لاختراق حاسوبك
قراصنة يستغلون ChatGPT لاختراق حاسوبك
شيماء عبد المنعم

حذر باحثون أمنيون من حملة احتيالية تستغل اسم ChatGPT، ونطاقا حقيقيا تابعا لشركة OpenAI، لخداع المستخدمين وتحميل برمجيات خبيثة على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

وبحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، كشفت شركة Huntress أن القراصنة يستخدمون نموذجا مزيفا لـChatGPT لاستدراج الضحايا إلى تنفيذ أوامر تؤدي في النهاية إلى تثبيت حصان طروادة يتيح للمهاجمين الوصول إلى الجهاز والتحكم في عدد من وظائفه.

كيف يستدرج نموذج ChatGPT المزيف الضحايا؟
 

أنشأ المهاجمون نموذج GPT مخصصا يحمل اسم Plus 5.6، في محاولة متعمدة لإظهاره وكأنه إصدار رسمي من OpenAI، ثم دفعوا مقابل إعلانات على جوجل ليظهر النموذج في نتائج متقدمة عندما يبحث المستخدمون عن ChatGPT.

ولأن نماذج GPT المخصصة تستضيفها منصة chatgpt.com الحقيقية، بدا الأمر للمستخدمين وكأنه خدمة حقيقية وموثوقة تماما.

وعند إدخال أي طلب في النموذج المزيف، يرد بأنه يواجه توافرا محدودا في الخدمة الرئيسية، ثم يوجه المستخدم إلى ما يسميه نطاقا احتياطيا.

يستخدم الموقع الاحتياطي خدمة Google Sites، ويقلد صفحة تحقق أمنية تبدو شبيهة بـCloudflare CAPTCHA، وبعد ذلك يطلب من المستخدم نسخ أمر ولصقه في نظام ويندوز لإثبات أنه إنسان وليس روبوتا.

وهذه حيلة معروفة باسم ClickFix، إذ تعتمد على خداع المستخدم ودفعه إلى تنفيذ الخطوة التي تبدأ عملية إصابة جهازه بنفسه.

ChatGPT المزيف

حصان طروادة يتيح للمهاجمين السيطرة على الجهاز
 

وبمجرد تنفيذ الأمر، يتم تثبيت برمجية وصول عن بعد خبيثة تحمل اسم @input دون علم المستخدم.

وتمنح هذه البرمجية المهاجمين القدرة على مراقبة شاشة الضحية، والوصول إلى الكاميرا والميكروفون، واستعراض الملفات الموجودة على الجهاز، فضلا عن إمكانية تثبيت برمجيات خبيثة إضافية.

OpenAI أزالت النموذج.. لكن نسخة أخرى ظهرت سريعا


أبلغ باحثو Huntress عن الحملة في 28 سبتمبر، بعدما رصدوا ما لا يقل عن 40 حادثة مرتبطة بها، وكانت OpenAI قد أزالت نموذج GPT المزيف الأصلي بحلول 25 سبتمبر، لكن نسخة شبه مطابقة ظهرت بعد يومين فقط.

وفي تحقيق منفصل، كشفت شركة Island عن نسخة أكبر وأقدم من المخطط نفسه، استمرت بين أواخر مايو وأغسطس، وشملت مئات الإعلانات المدفوعة وعشرات الصفحات التي تحاكي ChatGPT.

ومن اللافت أن OpenAI تعتزم إيقاف نماذج GPT المخصصة بالكامل بحلول ديسمبر، وهو ما قد يجعل هذا الأسلوب الاحتيالي قصير الأجل.

ChatGPT ChatGPT المزيف OpenAI الامن السيبراني ويندوز

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