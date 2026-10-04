بحوزته أسلحة بيضاء.. القبض على بلطجى روع المواطنين بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو ، تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والتلويح "بأسلحة بيضاء" حال سيره بأحد الشوارع بالغربية ونشره صور له أثناء حمله أسلحة نارية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا)، وضبط بحوزته (2 سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 10 سبتمبر المنقضى لخلافات سابقة بينه وبين جيرانه، وأقر بقيامه بإضافة السلاح النارى الظاهر بالصور بإستخدام أحد تطبيقات الذكاء الإصطناعى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.