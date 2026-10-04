يحرض على الفجور.. القبض على شاب يرتدي ملابس نسائية وينشر فيديوهات مبتذلة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ينشر فيديوهات تحرض على الفجور على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المحتمعية.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





