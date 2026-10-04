مأمورية الصحراء.. مصرع عصابة خطرة لتهريب المخدرات بحوزتهم بضاعة بـ 290 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية ، توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية، من جالبي ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى قضايا "إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى ، شروع فى قتل") بجلب وإعادة تدوير المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها معززين سطوتهم الإجرامية بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة مُتخذين من أحد المناطق بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة عتاقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر البؤرة وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وتم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر التعامل عن مصرعهم، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 3 طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو" - 8 بنادق آلية - طبنجة).

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (290 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









