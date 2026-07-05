قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش
تقارير أرجنتينية تكشف موقف ميسي من مواجهة مصر في كأس العالم 2026
"سلامة الغذاء" تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح وتضبط مخالفات غذائية
محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الهرم وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كيف يعزز مقر القيادة الاستراتيجية الأمن القومي المصري؟.. العقيد حاتم صابر يوضح
الجيش الإيراني: سنرد بحزم وقوة على أي خطأ يرتكبه العدو
ممثلة النواب الأردني تطالب بزيادة الدعم الإنساني لنساء فلسطين المتضررات من الحرب
اندلاع حريق في جسر بروكلين عقب عرض ألعاب نارية باحتفالات استقلال الولايات المتحدة
الكيلو بـ70 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد
مصدر عسكري سوداني: الجيش يتصدى لهجمات الدعم السريع
لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كل ما لا تعرفه عن الشوكة العظمية.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
ريهام قدري

تعد الشوكة العظمية من المشكلات الشائعة التي تصيب القدم، وتسبب ألمًا حادًا خاصة عند الوقوف أو المشي.

 وعلى الرغم من اسمها، فإن الألم لا يكون دائمًا بسبب الشوكة نفسها، بل غالبًا نتيجة التهاب الأنسجة المحيطة بها.

ما هي الشوكة العظمية؟

هي نتوء عظمي يتكوّن في أسفل عظمة الكعب نتيجة الضغط المستمر على أربطة وأوتار القدم، وقد يتطور تدريجيًا على مدار أشهر أو سنوات.

أسباب الإصابة بالشوكة العظمية

  • التهاب اللفافة الأخمصية المزمن.
  • الوقوف لفترات طويلة.
  • زيادة الوزن أو السمنة.
  • ارتداء أحذية غير مناسبة أو ذات دعم ضعيف.
  • الجري أو ممارسة الرياضة على أسطح صلبة.
  • التقدم في العمر.

أعراض الشوكة العظمية

  • ألم حاد في أسفل الكعب عند أولى خطوات الصباح.
  • تحسن الألم قليلًا مع الحركة ثم عودته بعد الوقوف الطويل.
  • الشعور بوخز أو حرقان في الكعب.
  • صعوبة المشي أو ممارسة الأنشطة اليومية.

كيف يتم تشخيصها؟

يعتمد الطبيب على الفحص السريري، وقد يطلب إجراء أشعة سينية (X-ray) لإظهار النتوء العظمي واستبعاد أي أسباب أخرى لألم الكعب.

علاج الشوكة العظمية

يشمل العلاج عدة وسائل، منها:

  • الراحة وتقليل الأنشطة المجهدة.
  • استخدام كمادات الثلج لتخفيف الالتهاب.
  • ارتداء أحذية طبية أو فرشات داعمة للكعب.
  • ممارسة تمارين إطالة لعضلات الساق وباطن القدم.
  • تناول مسكنات أو مضادات الالتهاب تحت إشراف الطبيب.
  • العلاج الطبيعي إذا استمر الألم.
  • في الحالات النادرة التي لا تستجيب للعلاج التحفظي، قد يُلجأ إلى التدخل الجراحي.

هل يمكن الوقاية منها؟

يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال:

  • الحفاظ على وزن صحي.
  • اختيار أحذية مريحة توفر دعمًا جيدًا للكعب.
  • تجنب الوقوف لفترات طويلة دون راحة.
  • ممارسة تمارين الإطالة قبل وبعد النشاط البدني.
  • استبدال الأحذية الرياضية عند تلفها.

ورغم أن الشوكة العظمية قد تكون مؤلمة، فإن معظم الحالات تتحسن بالعلاج التحفظي والالتزام بتعليمات الطبيب، دون الحاجة إلى جراحة.

الشوكة العظمية اعراض الشوكة العظمية شوكة عظمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

ترشيحاتنا

استاد الإسكندرية

فتح باب حجز تذاكر مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين باستاد الإسكندرية

اسعاف

ثانى حالة إغماء بالقليوبية .. نقل طالبة للمستشفى بعد اصابتها داخل لجنة بشبرا الخيمة

الأجهزة التنفيذية

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد