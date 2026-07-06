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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تفعل استجابة للطوارئ من المستوى الرابع للفيضانات في مقاطعتي آنهوي وشاندونغ

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ اش أ

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية قيام المقر الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف اليوم الاثنين بتفعيل استجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات في مقاطعتي آنهوي وشاندونغ شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن بيان لوزارة إدارة الطوارئ قوله "إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في أجزاء من شمالي ووسط مقاطعة آنهوي ووسط وجنوبي مقاطعة شاندونغ من اليوم الاثنين حتى غد الثلاثاء وفقا لسلطات الأرصاد الجوية.

وأضاف البيان أن بعض المناطق بشمالي آنهوي وجنوبي شاندونغ قد تشهد أمطارا غزيرة جدا، إذ يتوقع أن يتراوح منسوب هطول الأمطار لكل ساعة بين 30 و60 مليمترا مع احتمال تجاوز بعض المناطق 90 مليمترا.

ولفت إلى أن المقر والوزارة عقدا اجتماعا مشتركا مع عدة هيئات، مشيرين إلى أنه نتيجة للإعصار "مايساك"، ستستمر الأمطار الغزيرة في جنوبي الصين وأجزاء من المناطق الوسطى والسفلى من نهر اليانغتسي، ومن المتوقع أن تصبح الأمطار أكثر تكرارا وكثافة بشمالي البلاد.

ويضم نظام الاستجابة الصيني للطوارئ 4 مستويات، حيث يعد المستوى الأول الأكثر شدة.

وزارة إدارة الطوارئ الصينية المقر الوطني لمكافحة الفيضانات الجفاف مكافحة الفيضانات

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