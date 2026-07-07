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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض "سالب صفر" ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

سالب صفر
سالب صفر
أحمد البهى

قدمت فرقة فرقة مصطفى كامل العرض المسرحي "سالب صفر"، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الثامنة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

العرض  تأليف مصطفى طلعت، دراما حركية وإخراج أشرف علي، وقدم بحضور لجنة التحكيم التي تضم: د. طارق مهران، د. وحيد السعدني، المخرج أحمد البنهاوي، الناقد جرجس شكري، والفنان محمد يونس، إلى جانب حضور لفيف من النقاد والمسرحيين.

ويناقش العرض تأثير التكنولوجيا على حياة الإنسان، ويطرح عدة تساؤلات منها ماذا لو تطورت التكنولوجيا.. هل يفقد الإنسان آدميته؟ وهل يمكن أن يتحول إلى آلة؟.

وأوضح المخرج أشرف علي، أن فكرة العرض تنطلق من قضية الشرائح الإلكترونية وإمكانية تأثيرها في الإنسان، وما قد تتيحه من فرص للتحكم في السلوك البشري، موضحا أن العرض يطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين التقدم العلمي والمسئولية الأخلاقية، وخطورة توظيف التكنولوجيا لتحقيق مصالح تهدد مستقبل البشرية.

وأضاف أن أحداث العرض تدور حول عالم الفيزياء "د. إرنست"، الذي يكرس حياته للعلم على حساب حياته الشخصية، ما يدفعه إلى ابتكار شريحة إلكترونية يعتقد أنها قادرة على تغيير العالم وتقويم سلوك البشر، من خلال نشر الخير والتخلص من العادات والصفات السلبية.

وأشار إلى أن الأحداث تشهد تصاعدا دراميا مع ظهور منظمة سرية تستغل اختراع العالم لتحقيق أهدافها، بعدما تتلاعب بأفكاره وتدفعه إلى تطوير الشريحة لخدمة مخططها للسيطرة على البشرية، عبر نشر فيروس مميت يهدد حياة الملايين، مشيرا أن المشروع الذي بدأ بهدف خدمة الإنسان يتحول إلى أداة خطيرة تستخدمها المنظمة لفرض نفوذها وتحديد من يستحق الحياة ومن لا يستحقها.

وقال الفنان حسين سلطان أنه يجسد شخصية "سام" الذي يؤمن بالخالق وبأهمية الاختلاف بين البشر، ويرى أن هذا الاختلاف هو سر جمال الحياة.

وأضاف أن "سام" يدخل في مناظرة فكرية مع بطل العرض، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الخيال العلمي والإثارة حول مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا، مضيفا أن هذه الشخصية تؤكد أن الإنسان ليس من حقه التدخل في طبيعة البشر أو فرض نمط واحد من التفكير، لأن الاختلاف سنة كونية وإرادة إلهية.

وعن دورها بالعرض، قالت الفنانة نانسي نصر بطلة العرض أنها تجسد شخصية زوجة عالم الفيزياء، موضحة أن الشخصية تعاني من الإهمال نتيجة انشغال زوجها الكامل بأبحاثه العلمية وسعيه المستمر وراء أفكاره واختراعاته، على حساب أسرته ومسؤولياته تجاه منزله.
وأضافت أن "الزوجة" تحاول طوال الوقت لفت انتباهه وإقناعه بمنحها وأسرتها قدر أكبر من الاهتمام، إلا أن هوسه بالعلم يمنعه من الالتفات إلى حياته الشخصية، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما.

ويقام المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتقدم عروضه مجانا للجمهور، ويقام حفل الختام في الثامنة مساء غد الأربعاء بمسرح قصر ثقافة روض الفرج.

سالب صفر مسرح السامر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

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