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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عصام السيد يكشف لـ صدي البلد شخصيته في فيلم ابن مين فيهم ..فيديو

الفنان أحمد عصام السيد و زوجته
الفنان أحمد عصام السيد و زوجته
تصوير صلاح مهدي   -  
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد عصام السيد، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركته في فيلم "ابن مين فيهم"، مشيرًا إلى أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يعمل في مكتب والدته، التي تقدم دورها النجمة ليلى علوي.

وأوضح أحمد عصام السيد أن الشخصية تتسم بالطيبة والصراحة، كما أنها شخصية عاطفية، وهو ما يجعلها تمر بالعديد من المواقف المختلفة خلال أحداث الفيلم.

وتحدث عن كواليس العمل، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد، إلى جانب جميع فريق العمل، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت مليئة بالتعاون والمحبة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

وأضاف أن مشاركته في فيلم "ابن مين فيهم" تمثل تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة له، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

https://youtube.com/shorts/AMdkF-Wbcf0?si=Q7bQdwe8lHzFcoMr

أحمد عصام السيد اخبار الفن نجوم الفن فيلم أبن مين فيهم

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