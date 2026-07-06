قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة| تفاصيل
إعلان بٌث من القاهرة.. حماس تحلّ الهيئة الإدارية لقطاع غزة
بالأرقام.. كيف كتب نيمار اسمه في تاريخ البرازيل رغم غياب كأس العالم؟
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
الرئيس السيسي يوجه بربط تنفيذ برامج استراتيجية الصناعة الوطنية بتوقيتات زمنية
بسبب قضيتها السياسية.. بدء مداولات عزل نائبة رئيس الفلبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعية بمختلف المراكز

التعديات على أراضي أملاك الدولة
التعديات على أراضي أملاك الدولة
أ ش أ

قال محافظ أسيوط محمد علوان إنه تم إزالة 22 حالة تعد خلال الحملات التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأكد المحافظ، اليوم الاثنين، مواصلة المحافظة جهودها في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن الإزالات شملت 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 705 أمتار مربعة مباني، بجانب إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بمساحة 90 مترا مربعا مباني وقيراطين و12 سهما زراعيا، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 5 قراريط، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل الفوري مع جميع صور التعديات والمخالفات واسترداد حقوق الدولة.

وشدد المحافظ على مواصلة حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تمثل أحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ أسيوط إنه تم ضبط طن و815.5 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة خلال حملات شهر يونيو وفحص 13 طنا و392 كجم من لحوم التوريدات ضمن حماية صحة المواطنين.

وأكد أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشيرًا إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض المواطنين للخطر.

وأوضح أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، واصلت خلال شهر يونيو جهودها الرقابية المكثفة، حيث نفذت 11 حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 1815.5 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية كثفت أيضًا أعمال الكشف البيطري على توريدات الجهات الحكومية، حيث تم فحص 7133 كجم من الدواجن و6259 كجم من اللحوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ بما يضمن توفير غذاء آمن داخل مختلف المؤسسات الحكومية ويعزز منظومة الرقابة الوقائية.

وأشار إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت خلال الفترة نفسها ذبح 2324 رأسًا من الماشية تحت إشراف بيطري كامل تضمن إجراء الفحص الظاهري للحيوانات قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم الكشف على الذبائح بعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم المطروحة للاستهلاك؛ بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير منتجات حيوانية آمنة للمواطنين.

وشدد على مواصلة الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق ومحال تداول اللحوم ومنتجاتها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المواطنين.



 

حملات الإزالة محافظ أسيوط التعديات على أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب: "ورد على فل وياسمين" محطة مهمة في مشواري.. و"طارق" رحلة لاكتشاف الذات بعيدا عن البطل الرومانسي التقليدي.. حوار

ايد نصار

إياد نصار يبدأ تسجيل ظل الساعي

أحمد المسلماني وجمال

بعد تصويرها .. جمال بخيت يهدي ماسبيرو نسخة من حلقات أشعاره للبث التليفزيوني

بالصور

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد