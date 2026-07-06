محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعية بمختلف المراكز

قال محافظ أسيوط محمد علوان إنه تم إزالة 22 حالة تعد خلال الحملات التي نُفذت بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات.

وأكد المحافظ، اليوم الاثنين، مواصلة المحافظة جهودها في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف أن الإزالات شملت 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 705 أمتار مربعة مباني، بجانب إزالة 7 حالات متغيرات مكانية بمساحة 90 مترا مربعا مباني وقيراطين و12 سهما زراعيا، بالإضافة إلى إزالة 6 حالات تعد على أراضٍ زراعية بمساحة 5 قراريط، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل الفوري مع جميع صور التعديات والمخالفات واسترداد حقوق الدولة.

وشدد المحافظ على مواصلة حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تمثل أحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

ومن ناحية أخرى، قال محافظ أسيوط إنه تم ضبط طن و815.5 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة خلال حملات شهر يونيو وفحص 13 طنا و392 كجم من لحوم التوريدات ضمن حماية صحة المواطنين.

وأكد أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشيرًا إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض المواطنين للخطر.

وأوضح أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، واصلت خلال شهر يونيو جهودها الرقابية المكثفة، حيث نفذت 11 حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط 1815.5 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأضاف أن المديرية كثفت أيضًا أعمال الكشف البيطري على توريدات الجهات الحكومية، حيث تم فحص 7133 كجم من الدواجن و6259 كجم من اللحوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ بما يضمن توفير غذاء آمن داخل مختلف المؤسسات الحكومية ويعزز منظومة الرقابة الوقائية.

وأشار إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت خلال الفترة نفسها ذبح 2324 رأسًا من الماشية تحت إشراف بيطري كامل تضمن إجراء الفحص الظاهري للحيوانات قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم الكشف على الذبائح بعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم المطروحة للاستهلاك؛ بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير منتجات حيوانية آمنة للمواطنين.

وشدد على مواصلة الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق ومحال تداول اللحوم ومنتجاتها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المواطنين.





