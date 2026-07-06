محافظ أسيوط: ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملات خلال شهر يونيو

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشيرًا إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض المواطنين للخطر.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، واصلت خلال شهر يونيو جهودها الرقابية المكثفة، حيث نفذت 11 حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، أسفرت عن ضبط 1815.5 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المديرية كثفت أعمال الكشف البيطري على توريدات الجهات الحكومية، حيث تم فحص 7133 كيلوجرامًا من الدواجن و6259 كيلوجرامًا من اللحوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يضمن توفير غذاء آمن داخل مختلف المؤسسات الحكومية ويعزز منظومة الرقابة الوقائية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت خلال الفترة نفسها ذبح 2324 رأسًا من الماشية تحت إشراف بيطري كامل، تضمن إجراء الفحص الظاهري للحيوانات قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم الكشف على الذبائح بعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم المطروحة للاستهلاك، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير منتجات حيوانية آمنة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق ومحال تداول اللحوم ومنتجاتها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أعلى مستويات الرقابة، بما يرسخ ثقة المواطنين في الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.