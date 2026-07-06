قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين
تحذير عاجل.. الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر
بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
فرحة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة التوحيد
الأوقاف: إقبال كبير على دولة التلاوة في الموسم الثاني.. ومد التصفيات إلى 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملات خلال شهر يونيو

ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات شهر يونيو
ضبط 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات شهر يونيو
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ تداول وبيع المنتجات الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مشيرًا إلى أن حماية صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة المحافظة تعمل بتنسيق كامل لمواجهة أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض المواطنين للخطر.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، واصلت خلال شهر يونيو جهودها الرقابية المكثفة، حيث نفذت 11 حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد، أسفرت عن ضبط 1815.5 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المديرية كثفت  أعمال الكشف البيطري على توريدات الجهات الحكومية، حيث تم فحص 7133 كيلوجرامًا من الدواجن و6259 كيلوجرامًا من اللحوم، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يضمن توفير غذاء آمن داخل مختلف المؤسسات الحكومية ويعزز منظومة الرقابة الوقائية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت خلال الفترة نفسها ذبح 2324 رأسًا من الماشية تحت إشراف بيطري كامل، تضمن إجراء الفحص الظاهري للحيوانات قبل الذبح والتأكد من خلوها من الأمراض، ثم الكشف على الذبائح بعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم المطروحة للاستهلاك، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتوفير منتجات حيوانية آمنة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق ومحال تداول اللحوم ومنتجاتها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أعلى مستويات الرقابة، بما يرسخ ثقة المواطنين في الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

محافظ أسيوط أسيوط حملات رقابية المنتجات الغذائية الطب البيطري حملة تفتيشية ضبط 18155 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها غير الصالحة الدواجن اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

العراق

القضاء العراقي: إجمالي المبالغ المضبوطة في قضايا الفساد بلغ 127 مليار دينار و24 مليون دولار

لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان وسط ترقب للانسحاب

الدكتور عبد البصير حسن، الإعلامي والباحث

عبد البصير حسن: مدونة سلوك التناول الإعلامي لقضايا الأطفال هى الأولى من نوعها عربيا

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد