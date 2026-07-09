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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضربة تموينية جديدة في الغربية.. سقوط المتلاعبين بالدعم وضبط مئات البطاقات وآلاف السلع قبل وصولها للسوق السوداء

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، أسفرت عن نتائج كبيرة، حيث تم تحرير 72 محضرًا تموينيًا بالمخابز البلدية، من بينها ضبط 347 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبزين بالمحلة الكبرى وبسيون بغرض التلاعب بمنظومة صرف الخبز، وتحرير 5 محاضر تصرف في طن و700 كجم من الدقيق البلدي المدعم بما يعادل 34 شيكارة، إلى جانب تحرير 49 محضرًا لنقص وزن الخبز، و12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، فضلًا عن مخالفات عدم تمكين من أعمال التفتيش، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود لوحة بيانات ومواعيد التشغيل.

تحرك تنفيذي 

وأشار المحافظ إلى أن الحملات امتدت أيضًا إلى الأسواق بمختلف المراكز، حيث تمكنت إدارة تموين زفتى من تحرير 12 محضرًا تموينيًا، شملت ضبط 5 أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة بالمخالفة للقانون، وضبط 500 لتر من خامات تصنيع الصابون، بالإضافة إلى ضبط قاروصة سجائر كاملة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. كما أسفرت حملة إدارة تموين بندر طنطا عن تحرير 27 محضرًا، تضمنت ضبط 350 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وضبط 1420 سلعة تموينية مدعمة تم التصرف فيها لدى بعض بدالي التموين، شملت 1100 كيس مكرونة و250 كيس سكر و70 زجاجة زيت، إلى جانب تحرير محاضر غلق لبقالين تموينيين خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدد من محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

ردع مخالفين 

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس منظومة الدعم أو يضر بمصالح المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل التصدي بكل حسم للمخالفات التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع وحماية حقوق المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع مخالفين بطاقات الدعم

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