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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على ارتفاع

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على ارتفاع
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات ختام أيام الأسبوع على ارتفاع
أ ش أ
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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الجمعة/، على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,37% ، ليستقر بذلك عند 17.987,82 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,65% إلى 1.325,69 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,16 % إلى 1.276,95 نقطة.

من جانبه، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,25 % إلى 1.817,5 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 123 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.030 مليار درهم.

بورصة الدار البيضاء سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” مؤشر “MASI20″ تصنيف ESG

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