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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان : متابعة ميدانية للمشروعات الجارية بنصر النوبة لتسريع معدلات الإنجاز وتحسين الخدمات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الجارية ميدانياً، والوقوف على معدلات التنفيذ، وسرعة الإنجاز وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق الإستفادة القصوى من المشروعات التنموية.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

متابعة مستمرة للمشروعات والخدمات
وفى هذا الإطار، تابع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة جهود العاملين بالوحدة المحلية لتنفيذ توجيهات محافظ أسوان على أرض الواقع، من خلال المرور الميدانى على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، للتأكد من إنتظام سير العمل، وإزالة أى معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

تنفيذ مشروعات الصرف الصحى وتحسين البيئة
يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس رفعت إسماعيل ، وبمتابعة المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة ، حيث تموفى قرية أبو سمبل متابعة رجب جمعة رئيس الوحدة المحلية لأعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية قسطل، إلى جانب رفع المخلفات وتسوية وتمهيد الشوارع، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتحسين البيئة المحيطة.

جهود متنوعة


كما تفقد مشروع إستكمال الصرف الصحى بمدينة توشكى، فضلاً عن متابعة إنتظام العمل بالمخابز البلدية والتأكد من إنتاج الخبز بالجودة والأوزان المقررة.

الإستعداد لتشغيل مشروعات "تحيا مصر"
وفى السياق ذاته، شهدت الوحدة المحلية لقرية قورته جولة تفقدية برئاسة سمير محمد وعمرو عقل، وبرفقة لجنة مشتركة من مديرى ومهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ونصر النوبة، لمتابعة إجراءات إستلام مشروعات الصرف الصحى المنفذة ضمن مشروعات "تحيا مصر"، حيث تمت المعاينة الميدانية للخطوط ومحطات الرفع، وإعداد تقرير تمهيداً للإستلام النهائى وتشغيل المشروع، مع حصر وإزالة أى معوقات قد تعوق التشغيل.

متابعة الوصلات المنزلية بالدكة
كما تابع شحات مدنى رئيس الوحدة المحلية لقرية الدكة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية بمحيط القرية، للتأكد من إنتظام معدلات التنفيذ، بما يسهم فى سرعة دخول المشروع الخدمة وتحقيق الإستفادة المباشرة للأهالى.


تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حياة أفضل للمواطنين فى مختلف القرى والمناطق السكنية .

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