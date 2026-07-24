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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواصلة تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة للحد من مرض السعار بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمنظومة الصحة العامة ، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة المصرية 2030 للقضاء على مرض السعار،  وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود للتعامل مع ظاهرة الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنسانى متكامل .

تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان، بقيادة الدكتور جمعة مكى، تنفيذ حملات التحصين والتعقيم والتوعية بمختلف المناطق السكنية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من إنتشار الأمراض المشتركة .

تكثيف حملات التحصين والتعقيم

وفى هذا الإطار، قامت الفرق البيطرية بتحصين 25 كلباً حراً، إلى جانب تنفيذ أعمال تعقيم لعدد من الكلاب الحرة بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة إنتصار حسين مدير الإدارة البيطرية بالمديرية، والدكتورة لمياء فؤاد مدير إدارة أسوان البيطرية، وبمشاركة الدكتورة أسماء سلامة، والدكتور محمد حسين، والكاتشر أسامة مهيب، ومعاون هشام محمد، فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للسيطرة على أعداد الكلاب الحرة والوقاية من مرض السعار.

جهود متنوعة

تعزيز الوعى المجتمعى والتعاون مع المواطنين
وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الأجهزة المختصة، من خلال الإبلاغ الفورى عن أى حالات تمثل خطراً على المواطنين أو تستدعى التدخل البيطرى، مع عدم التعامل العشوائى مع الكلاب الحرة، والإلتزام بالإرشادات الوقائية، حفاظاً على السلامة العامة، ودعماً لجهود المحافظة فى الحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

الإبلاغ عبر الخط الساخن
ومن جانبها، دعت مديرية الطب البيطرى المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أى حالات تستدعى التدخل من خلال الخط الساخن (19561)، بما يضمن سرعة الإستجابة للبلاغات، والتعامل معها بكفاءة وفاعلية، فى إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.


تواصل مديرية الطب البيطرى ، بتوجيهات محافظ أسوان، تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة بمختلف المناطق السكنية ، مع إستمرار جهود التوعية والإستجابة للبلاغات عبر الخط الساخن (19561)، فى إطار تنفيذ خطة الدولة للحد من مرض السعار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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