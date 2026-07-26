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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل أخيرة تفصل محمد صلاح عن الانتقال إلى بشكتاش

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يواصل نادي بشكتاش التركي تحركاته لحسم صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن إدارة بشكتاش قطعت شوطًا كبيرًا في المباحثات مع ممثلي قائد منتخب مصر، إلا أن بعض البنود التجارية ما زالت محل نقاش، وهو ما حال دون الإعلان الرسمي عن الصفقة حتى الآن.

وبحسب التقرير، تركز المفاوضات الحالية على الملفات التسويقية المرتبطة باللاعب، وفي مقدمتها حقوق الصورة، وآلية توزيع عائدات بيع القمصان، إضافة إلى اتفاقيات الرعاية والإعلانات، وهي البنود التي يسعى الطرفان لحسمها قبل توقيع العقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بشكتاش يعولون بشكل كبير على القيمة التسويقية لمحمد صلاح، ويتوقعون أن يحقق النادي قفزة غير مسبوقة في مبيعات القمصان والإيرادات التجارية حال إتمام الصفقة، وهو ما يجعل المفاوضات حول هذه الحقوق تحظى بأهمية كبيرة.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب، رامي عباس، أبدى موافقته على الراتب المعروض من النادي التركي، بينما لا تزال المناقشات مستمرة بشأن بقية التفاصيل، مع وجود تفاؤل داخل بشكتاش بإغلاق الملف والوصول إلى اتفاق كامل مع بداية الأسبوع المقبل.

وكانت جماهير بشكتاش قد طالبت إدارة النادي بالتعاقد مع محمد صلاح خلال حفل تقديم الوافد الجديد لياندرو تروسارد، في ظل تزايد التقارير التي ربطت قائد منتخب مصر بالانتقال إلى العملاق التركي عقب نهاية رحلته مع ليفربول.

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