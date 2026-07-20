رودري بعد التتويج بالمونديال: عدت من الجحيم إلى القمة.. وميسي الأفضل في التاريخ

عبر رودري، نجم منتخب إسبانيا، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه مع "لا روخا" يحمل قيمة خاصة بالنسبة له بعد رحلة طويلة من التعافي والعودة إلى الملاعب عقب إصابة الرباط الصليبي.

وتحدث لاعب وسط مانشستر سيتي في تصريحات عقب المباراة، أن تتويجه بالمونديال بعد أقل من عامين على إصابته يمثل قصة نجاح ورسالة لكل لاعب يواجه ظروفًا صعبة في مسيرته.

وقال رودري: "لم أكن أتخيل أن أصل إلى هذه اللحظة، أشعر بأن القصة انتهت بأفضل صورة ممكنة، وأتمنى أن تكون مصدر إلهام لكل من يمر بفترة صعبة، لأن العودة دائمًا ممكنة".

وأكد نجم المنتخب الإسباني، أن قوة إسبانيا خلال البطولة لم تكن مرتبطة بالأسماء، بل بروح المجموعة، موضحًا: "ما يميز هذا المنتخب أننا لا نستسلم أبدًا، الجميع قاتل حتى النهاية، وهذا ما أوصلنا إلى اللقب".

كما أثنى رودري على المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة النهائية، وموجهًا إشادة خاصة إلى ليونيل ميسي، حيث قال: "واجهنا منتخبًا كبيرًا يقوده أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكننا كنا الطرف الأفضل واستحققنا الفوز".

واختتم رودري تصريحاته بالتأكيد، أن منتخب إسبانيا يعيش واحدة من أفضل فتراته، بعدما أضاف لقب كأس العالم إلى سلسلة الإنجازات الأخيرة، معتبرًا أن هذا الجيل نجح في ترسيخ مكانته بين كبار منتخبات العالم.