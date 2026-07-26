أسيوط.. توسيع نطاق مبادرة 100 يوم صحة للوصول للمواطنين بدور العبادة والأسواق والميادين والحدائق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المحافظة في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين، معلنًا توسيع نطاق انتشار الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" اعتبارًا من الأول من أغسطس، لتقديم خدماتها بالمجان في الأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق، والمتنزهات، والميادين العامة، والوحدات الصحية، ومواقف السيارات، ودور العبادة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتيسير حصولهم عليها.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، أعدت خطة متكاملة لانتشار الفرق الطبية في مختلف مواقع التجمعات، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية بالمجان، والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب خدمات التوعية الصحية والفحص والكشف المبكر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن توسيع نطاق المبادرة يأتي في إطار الحرص على الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، ورفع معدلات الاستفادة من المبادرات الرئاسية، بما يعزز جهود الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة ومجانية لجميع الفئات، ويضمن وصول الخدمات الطبية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

ودعا اللواء محمد علوان جميع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها مبادرة "100 يوم صحة"، والحرص على إجراء الفحوصات الطبية والكشف المبكر والاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح المبادرات الرئاسية بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.