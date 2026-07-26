وفد إعلامي إيطالي يزور مدينة العلمين الجديدة للتعرف على أبرز مقوماتها السياحية والعمرانية

استقبلت مدينة العلمين الجديدة وفدًا إعلاميًا يضم نخبة من الصحفيين المتخصصين في قطاع السياحة بإيطاليا، وذلك ضمن برنامج زيارة تعريفية تنظمه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

إعلاميون إيطاليون

ويضم الوفد ممثلين من أبرز المجلات والصحف السياحية المهنية الإيطالية، بهدف التعرف على المقومات السياحية والعمرانية التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، وإعداد ونشر مجموعة من التقارير والمقالات الصحفية التي تسلط الضوء على ما تشهده المدينة من تنمية متكاملة وما تمتلكه من إمكانات سياحية واستثمارية واعدة.

أبرز المعالم

وتضمنت الزيارة جولة شملت أبرز المعالم والمشروعات بالمدينة، حيث اطلع الوفد على مستوى الخدمات والمرافق الحديثة التي توفرها المدينة، وما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومقومات تجعلها واحدة من أبرز المدن السياحية الذكية في مصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود الترويج الخارجي لمدينة العلمين الجديدة، وتعزيز حضورها في وسائل الإعلام الدولية، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة، لاسيما من السوق الإيطالي، وإبراز ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية وسياحية غير مسبوقة.