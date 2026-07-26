روجينا تستمتع بعطلتها الصيفية برفقة أسرتها ونجوم الفن.. والجمهور: “قمر القمرات”

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، وثّقت من خلاله أجواء عطلتها الصيفية التي تقضيها بصحبة أسرتها وعدد من نجوم الوسط الفني، حيث حظي الفيديو بتفاعل واسع من الجمهور.

ونشرت روجينا الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وظهرت خلاله برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتيهما مريم ومايا، إلى جانب عدد من الفنانين، من بينهم نرمين الفقي، وبشرى، والإعلامية إنجي علي.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل لافت، إذ جاءت أبرز التعليقات: “الجمال كله ما شاء الله”، و”مافيش كلام يوصف جمالك”، و”قمر القمرات والطاقة الحلوة”، و”أجمل فنانة”.

آخر أعمال روجينا

وكانت آخر أعمال روجينا الدرامية مسلسل “حد أقصى”، الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني 2026، وتدور أحداثه حول شخصية “صباح”، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد إيداع مبلغ مالي ضخم في حسابها، لتجد نفسها متورطة في عالم غسيل الأموال، وتخوض مع زوجها سلسلة من المطاردات والصراعات في إطار يجمع بين التشويق والإثارة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد القس، وخالد كمال، وفدوى عابد، وهو من إخراج مايا أشرف زكي