نيويورك تايمز: صراع محدود كان على وشك الوقوع بين أوكرانيا وإيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن اجراء مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأوكراني لوزير خارجية إيران برر فيها الأول سبب استهداف سفينة إيرانية.

وبرر الوزير الأوكراني الضربة على أنها كانت خطأ غير مقصود، وهو ما أدى إلى إن منعت ضربة إيرانية باليستية على ميناء أوكراني في البحر الأسود.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس بأنه أبلغ نظيره الأوكراني أندريه سيبيجا بأن إيران تؤكد أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول. ويجب التعويض عن الخسائر.

وأضاف عراقجي أن سيبيجا أكد أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا تسعى إلى التصعيد.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إيرانيين وغربيين عن الهدف الذي كانت تنوي إيران مهاجمته في أوكرانيا ردا على هجوم كييف على سفينة إيرانية في بحر قزوين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها: "إيران كانت تدرس مهاجمة ميناء بحري في أوكرانيا ردا على الضربة الأوكرانية التي استهدفت سفينة إيرانية، لكن الجهود الدبلوماسية هدأت الوضع في الوقت الحالي".

وأضافت أن مصادر مطلعة على البيانات الاستخباراتية توقعت أن تطلق إيران صاروخا باليستيا برأس حربي صغير على أوكرانيا كبادرة رمزية "لإلحاق أضرار طفيفة نسبيا".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين آخرين، في تصريحات للصحيفة، أن الهدف كان على الأرجح أحد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن أوكرانيا شنت هجوما عسكريا على سفينة تجارية إيرانية في 25 يوليو. وأسفر الهجوم عن مقتل بحار وإصابة آخر.