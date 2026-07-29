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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" تحافظ على مكاسبها قرب 64 ألف دولار قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي

"بيتكوين" تحافظ على مكاسبها قرب 64 ألف دولار قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي
"بيتكوين" تحافظ على مكاسبها قرب 64 ألف دولار قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

ارتفعت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتداول قرب مستوى 64 ألف دولار، في ظل ترقب الأسواق إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، بينما أظهرت العملة المشفرة تماسكا رغم موجة البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 1% لتسجل 64,075.50 دولار، بعدما كانت قد هبطت دون مستوى 63 ألف دولار خلال الجلسة السابقة متأثرة بتراجع الأسواق العالمية.

وصعدت معظم العملات البديلة خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، حيث ارتفعت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.5% إلى 1,912.92 دولار، كما صعدت عملة إكس آر بي (XRP) بنسبة 2.6% إلى 1.0858 دولار.

وقفزت عملة سولانا بنسبة 0.6%، فيما ارتفعت كاردانو بنسبة 4.5%، بينما سجلت عملة دوجكوين ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3%.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يحدد القرار واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية مسار الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

وتشير توقعات الأسواق، وفقا لبيانات أداة "CME FedWatch"، إلى احتمال يبلغ نحو 68% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مقابل احتمال يقدر بنحو 32% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

ويرى محللون أن أي توجه أكثر تشددا من المتوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد الضغوط على العملات المشفرة وغيرها من الأصول ذات المخاطر المرتفعة، في حين قد يدعم أي ميل نحو تيسير السياسة النقدية شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

وخلال العام الماضي، أصبحت بيتكوين تتحرك بصورة متزايدة بالتوازي مع الأصول عالية المخاطر، إلا أن خسائرها الأخيرة جاءت أقل حدة مقارنة بالتراجعات التي شهدتها أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مع إعادة المستثمرين تقييم مستويات التقييم المرتفعة في هذا القطاع.

وعلى صعيد الاستثمارات المؤسسية، أظهرت البيانات استمرار تباين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين في الولايات المتحدة، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة محدودة خلال شهر يوليو، رغم تسجيل بعض الجلسات الأخيرة تدفقات خارجة.

كما يترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال عدد من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، من بينها مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن وتيرة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي واتجاهات شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

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