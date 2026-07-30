توك شو|استقرار الطقس والذهب..طالبة الصفر ريم محمد: مش عارفة ورقتي متبدلة ولا إيه..إزاي أجيب 4%

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج والأتربة.. زيادة طفيفة في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب نشاط للرياح وارتفاع ملحوظ في أمواج البحر المتوسط.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

قال محمود القياتي، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اعتبارًا من اليوم تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الارتفاع في درجات الحرارة سيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

لا موجة حارة جديدة

وأكد القياتي أن الارتفاعات المتوقعة لن تكون قوية أو مشابهة لموجة الحر التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الأجواء ستظل ضمن المعدلات المعتادة لفصل الصيف، رغم الزيادة التدريجية في درجات الحرارة.

الرطوبة مستمرة ليلًا

وأشار متنبئ هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خلال فترات الليل تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، إلا أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة قد يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

القيادة المركزية الأمريكية: نؤمّن عبور مضيق هرمز.. وساعدنا ألف سفينة ونقل 500 مليون برميل نفط منذ مايو



أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز يعد ممرًا مائيًا دوليًا، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة الملاحة، في ظل التزام الولايات المتحدة بضمان حرية وانفتاح الملاحة البحرية في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان لها، أن السفن التجارية تواصل استخدام مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي، بما يضمن استمرار تدفق حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضافت أنها ساعدت منذ أوائل شهر مايو الماضي ما يقرب من ألف سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، إلى جانب تأمين مرور شحنات تقدر بنحو 500 مليون برميل من النفط الخام، في إطار جهودها للحفاظ على أمن الملاحة ومنع أي تهديدات قد تؤثر على حركة التجارة الدولية.

قبل شراء الشبكة.. شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج



تشهد أسواق الذهب حالة من الترقب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات باستمرار حركة التذبذب في أسعار المعدن الأصفر، في ظل تأثر السوق بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة الاستثمار.

وأكد خبراء الذهب أن المعدن النفيس يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار، موضحين أن انتظار انخفاضات كبيرة في الأسعار قد لا يكون الخيار الأفضل، إذ قد يؤدي إلى فقدان فرص مناسبة للشراء، لا سيما للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل.

الذهب يواصل الحفاظ على قيمته كوعاء ادخاري

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الذهب ما زال يحافظ على قوته رغم التحركات المتغيرة للأسعار، موضحًا أن الأوضاع العالمية الحالية تدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.

حسن عبد الفتاح: الرسوم الأمريكية تكبد البرازيل 10 مليارات دولار.. وحزم دعم بـ 4 مليارات لإنقاذ الشركات



أكد الدكتور حسن عبد الفتاح، أستاذ إدارة الأعمال، أن لجوء البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية جاء باعتباره أحد المسارات القانونية المتاحة لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وليس لأنه الخيار الوحيد، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ألقت بظلالها على الاقتصاد البرازيلي.

حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» عبر قناة إكسترا نيوز، أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والبرازيل يبلغ نحو 100 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار صادرات أمريكية إلى البرازيل، مقابل 40 مليار دولار واردات، بما يمنح الولايات المتحدة فائضًا في الميزان التجاري.

إطلاق حزم دعم للشركات

وأضاف أن الحكومة البرازيلية اضطرت إلى إطلاق حزم دعم للشركات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد والميزان التجاري.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن الخسائر المتوقعة للاقتصاد البرازيلي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، موضحًا أن أكثر القطاعات تضررًا تشمل الملابس، والأحذية، والأدوات الزراعية.

الدولية للهجرة: ضحايا الاتجار بالبشر تخفيهم الحروب.. واليأس يجعلهم فريسة سهلة للعصابات



أكد تميم عليان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن ضحايا الاتجار بالبشر يمثلون "الضحايا الخفيين" للحروب والنزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية، موضحًا أن التقارير غالبًا ما ترصد أعداد القتلى والمصابين والنازحين، بينما تظل هذه الفئة بعيدة عن الأنظار ولا تُكتشف معاناتها إلا بعد وقوع الجريمة، وأحيانًا لا تُكتشف مطلقًا.

النزاعات الممتدة في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن النزاعات الممتدة في منطقة الشرق الأوسط تدفع الكثير من الأسر إلى فقدان مصادر دخلها وممتلكاتها والنزوح من مناطقها، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للاستغلال من قبل شبكات وعصابات الاتجار بالبشر.

حالة اليأس والاحتياج

وأضاف أن حالة اليأس والاحتياج تدفع الضحايا إلى التمسك بأي فرصة للعمل أو الهجرة، الأمر الذي تستغله العصابات الإجرامية للإيقاع بهم واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة.

مخرج كليب حبيتك لـ عمرو دياب: الهضبة متواضع ويتعامل مع الجميع بدون غرور



كشف ليام علام، مخرج كليب "حبيتك" للفنان عمرو دياب، كواليس تعاونه مع الهضبة، مؤكدًا أن فكرة الكليب اعتمدت على جزء من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مخرج كليب "حبيتك" للفنان عمرو دياب يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة

وقال ليام علام خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد:"أنا اشتغلت على فكرة الكليب ونفذتها، واعتمدت على جزء من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتواصلت مع عمرو دياب، وهو شجع الفكرة لأنه بيحب يجرب كل جديد".

وأضاف: "عمرو دياب شخص متواضع جدًا، وبيتعامل مع الكل بدون غرور أو تعالٍ، ودايمًا عنده استعداد لتجربة الأفكار الجديدة والمختلفة".

طالبة الصفر ريم محمد: مش عارفة ورقتي متبدلة ولا إيه.. وإزاي مجموعي 4%



قالت ريم محمد أحمد، طالبة الثانوية العامة، إنها منذ مرحلة KG وهي تتمتع بمستوى دراسي جيد وكانت من ضمن الطالبات المتفوقات، موضحة أنها عند إدخال رقم جلوسها لمعرفة النتيجة ظهرت لها نسبة 92%، وبعدها أغلق الموقع، قبل أن تتلقى اتصالات من زملائها يخبرونها بأن مجموعها 4%.

طالبة الصفر تكشف ريم محمد تكشف تفاصيل جديدة

وأضافت خلال برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد: "اتصدمت، لأني في 3 إعدادي كنت الأولى، وصحابي كلهم جايبين مجاميع كويسة، وحاجة زي 4% دي ما شوفتهاش في حياتي، الـ4% معناها إني سلمت ورقتي فاضية، وأنا مش عارفة هل ورقتي متبدلة ولا إيه".

مهاب مميش: والدي رسخ فينا الانضباط والحسم.. والأكل والشرب بميعاد



أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، أنه ولد في منزل منضبط وعسكري ومنظم، مضيفا: "والدي كان بيخاف علينا أوي، والخروج والرجوع بميعاد، والأكل والشرب بميعاد".

وقال مهاب مميش، في حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير"، المذاع على قناة "النهار"،: "والدي رسخ فينا الانضباط والحسم، وكان بيبص لينا بعينه؛ نفهمه على طول".

وأضاف مهاب مميش: "لما خطبت مراتي كانت في الصف الثاني الثانوي، وأنا أكبر منها بـ 6 سنوات، واتجوزنا وخلفنا وهي في أولى جامعة".

وأكمل مهاب مميش: "لما قلت لأبويا أنا عايز أتجوز؛ قالي: أنا مش هساعدك".

واستطرد مهاب مميش: “أنا اتجوزت سنة 1972، وعندي بنتين، وعندي أحفاد، وأجمل حاجة إن الواحد يعيش حياته بحلوها ومرها”.