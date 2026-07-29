طالبة الصفر ريم محمد: مش عارفة ورقتي متبدلة ولا إيه.. وإزاي مجموعي 4%

قالت ريم محمد أحمد، طالبة الثانوية العامة، إنها منذ مرحلة KG وهي تتمتع بمستوى دراسي جيد وكانت من ضمن الطالبات المتفوقات، موضحة أنها عند إدخال رقم جلوسها لمعرفة النتيجة ظهرت لها نسبة 92%، وبعدها أغلق الموقع، قبل أن تتلقى اتصالات من زملائها يخبرونها بأن مجموعها 4%.

طالبة الصفر تكشف ريم محمد تكشف تفاصيل جديدة

وأضافت خلال برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد: "اتصدمت، لأني في 3 إعدادي كنت الأولى، وصحابي كلهم جايبين مجاميع كويسة، وحاجة زي 4% دي ما شوفتهاش في حياتي، الـ4% معناها إني سلمت ورقتي فاضية، وأنا مش عارفة هل ورقتي متبدلة ولا إيه".