اتحاد كتاب مصر ينظم ندوة عن «الإعلام في الجمهورية الجديدة.. آليات التطوير والتحديث»

تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تنظم لجنة الإعلام باتحاد كتاب مصر ندوة بعنوان «الإعلام في الجمهورية الجديدة.. آليات التطوير والتحديث»، وذلك في السادسة والنصف مساء غد الأحد 26 يوليو، بمقر النقابة في 11 شارع حسن صبري بالزمالك.



ويستضيف اللقاء الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ونقيب الصحفيين الأسبق، للحديث حول أبرز ملامح تطوير المنظومة الإعلامية في ظل الجمهورية الجديدة، وآليات تحديث المحتوى الإعلامي، ومستقبل الإعلام المصري في ضوء التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.



كما تتناول الندوة عدداً من المحاور، من بينها مستقبل الإعلام في مصر، وآليات تطوير وصناعة المحتوى، وأخلاقيات المهنة، ودور التحول الرقمي في دعم المؤسسات الإعلامية وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات.



وتدير الندوة الإعلامية دينا صلاح الدين، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي والثقافي، فيما وجهت لجنة الإعلام باتحاد كتاب مصر الدعوة العامة للحضور والمشاركة في فعاليات الندوة.