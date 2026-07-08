أكرم حسني ودنيا سامي يعلنان تضامنهما مع منتخب مصر برفع شعار «لا للعنصرية»

حرص الفنان أكرم حسني على إعلان دعمه لمنتخب مصر عقب مباراته أمام منتخب الأرجنتين، حيث نشر عبر حسابه الرسمي صورة له وهو يرفع إشارة «لا للعنصرية»، في رسالة تضامن مع لاعبي المنتخب بعد اللقاء.



كما شاركت الفنانة دنيا سامي جمهورها بصورة مماثلة عبر حسابها الرسمي، ظهرت خلالها وهي ترفع إشارة «لا للعنصرية» على طريقة المدير الفني حسام حسن، معبرةً عن دعمها لمنتخب مصر ورفضها لأي مظاهر للتمييز أو العنصرية في الملاعب.



وسيطرت مشاعر الحزن والأسى على لاعبي منتخب مصر عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام منتخب الأرجنتين والخروج من منافسات البطولة.



وظهر قائد الفراعنة محمد صلاح في حالة من الصدمة وعدم تصديق ما حدث، بينما غلبت الدموع عددًا من لاعبي المنتخب عقب صافرة النهاية، في مشهد عكس حجم الحسرة على ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.



ورغم الإقصاء، حظي لاعبو منتخب مصر بتحية الجماهير، بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال البطولة، في مشاركة تاريخية شهدت وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات طويلة.