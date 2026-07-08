بعد إصابته بنزيف في العين.. ماجد المصري يكشف آخر تطورات حالته الصحية |خاص

كشف الفنان ماجد المصري عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه ما زال يخضع لمتابعة طبية بعد تعرضه لإصابة في شبكية العين.

وقال ماجد المصري في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «أنا عندى قطع في شبكية العين ودا تسبب فى نزيف ولسه بتابع مع الفريق الطبي علشان ننهي موضوع النزيف الأول، وبعدها نشوف الخطوة إللي جاية هتكون إيه».

أعمال ماجد المصري

وكان آخر أعمال ماجد المصري هو مسلسل أولاد الراعي.

وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.

ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.

أبطال أولاد الراعي

والعمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

