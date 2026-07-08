أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن العرض الأول للفيلم الوثائقي "الأكاديمية العسكرية.. مصر تؤهل أبناءها"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل عبر منصات "الوثائقية".



يوثق الفيلم تجربة الأكاديمية العسكرية المصرية باعتبارها أحد أبرز مشروعات بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة، من خلال تقديم رؤية شاملة لبرامج تأهيل وتدريب المدنيين، التي تستهدف إعداد كوادر وقيادات مهنية في مختلف الوزارات والهيئات، بما يُعزز قدرتهم على مواكبة تحديات الدولة الحديثة والتعامل مع المتغيرات المتسارعة وفوضى المعلومات في محيط إقليمي يشهد العديد من الاضطرابات.



ويرصد الفيلم تفاصيل الحياة اليومية داخل الأكاديمية طوال فترة التدريب، مستعرضًا برامج التأهيل العلمي والفكري والبدني، وفلسفة الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في إعداد جيل يجمع بين الكفاءة المهنية، والوعي السياسي، والقدرة على اتخاذ القرار.



كما يتضمن الفيلم شهادات لعدد من المتدربين والمتدربات، يروون خلالها تجاربهم داخل الأكاديمية، وما حققوه من استفادة على المستويين العلمي والمهني، إلى جانب توثيق تفاصيل حياتهم اليومية خلال فترة التدريب.



مواعيد العرض:

الساعة 2:00 ظهرًا.

الساعة 6:00 مساءً.

الساعة 10:00 مساءً.



ويأتي الفيلم ضمن سلسلة من الإنتاجات الوثائقية التي تسلط الضوء على مؤسسات الدولة المصرية وتجاربها التنموية، وتقدم محتوى يوثق مسيرة بناء الإنسان وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.