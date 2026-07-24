كأنه من المطعم.. طريقة عمل السمك البلطي السنجاري بالخلطة السرية

إذا كنتِ تريدين السمك البلطي السنجاري المصري بطعم المطاعم، فهذه وصفة سهلة وناجحة:



المقادير

2 سمكة بلطي كبيرة، منظفة ومفتوحة سنجاري.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

1 فلفل أخضر شرائح (اختياري).

عصير ليمونة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة).

ملح وفلفل أسود.

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة.

الطريقة

سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

اخلطي الثوم مع عصير الليمون والزيت والكمون والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل.

ادهني السمك من الداخل والخارج بالتتبيلة، واتركيه 30 دقيقة إن أمكن.

ضعي السمك في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

وزعي فوقه الطماطم والبصل والفلفل والبقدونس.

غطي الصينية بورق فويل وأدخليها الفرن لمدة 25-30 دقيقة.

انزعي الفويل واتركي السمك 10-15 دقيقة إضافية حتى يحمر الوجه قليلًا.

للتقديم

يُقدم مع:

أرز صيادية أو أرز أبيض.

سلطة خضراء.

طحينة وسلطة بابا غنوج.

شرائح ليمون.

نصيحة: إذا أردتِ طعمًا أقرب للمطاعم، أضيفي ملعقة صغيرة من بهارات السمك ورشة بسيطة من الكمون فوق الخضار قبل دخول الفرن.