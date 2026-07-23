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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البسطرمة والحر الشديد.. كيف تؤثر على ترطيب الجسم؟

البسطرمة
البسطرمة
ريهام قدري

تعد البسطرمة من الأطعمة المحببة لدى كثيرين بفضل مذاقها المميز، لكنها في الوقت نفسه من الأطعمة التي ينبغي تناولها باعتدال بسبب محتواها المرتفع من الملح والدهون.

فوائد البسطرمة:

مصدر جيد للبروتين، الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع.
تحتوي على الحديد، الذي يساهم في تكوين الهيموجلوبين والوقاية من فقر الدم.
تمد الجسم بفيتامين B12 والزنك، وهما عنصران مهمان لصحة الأعصاب والمناعة.
تحتوي على بعض المعادن مثل الفوسفور، الضروري لصحة العظام والأسنان.

مخاطر الإفراط في تناولها:

غنية بالصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، خاصة لدى مرضى الضغط والقلب.
تُصنف ضمن اللحوم المصنعة، والإكثار منها يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.


قد تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، ما قد يساهم في ارتفاع الكوليسترول الضار عند الإفراط في تناولها.
قد تسبب العطش والجفاف، خاصة في الطقس الحار، بسبب محتواها العالي من الملح.

يمكن الاستمتاع بالبسطرمة بكميات معتدلة، مع الإكثار من شرب الماء وتناول الخضراوات الطازجة، ويفضل ألا تكون ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو القلب.

البسطرمة فوائد البسطرمة مخاطر البسطرمة بسطرمة

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