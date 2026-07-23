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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رغم إحساسك بالانتعاش.. 6 مشروبات قد تزيد الجفاف في الموجة الحارة بدلًا من ترطيب الجسم

الموجة الحارة
الموجة الحارة
ريهام قدري

قد يشعر البعض بالانتعاش بعد تناول بعض المشروبات الباردة في الصيف، لكنها لا تُعد الخيار الأفضل لتعويض السوائل، بل إن الإفراط في تناول بعضها قد يساهم في زيادة فقدان الماء أو عدم تعويضه بشكل كافٍ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

من أبرز هذه المشروبات:

المشروبات الغازية: تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وقد تزيد الشعور بالعطش بدلًا من ترطيب الجسم.

مشروبات الطاقة: تحتوي غالبًا على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، ما يجعلها غير مناسبة لتعويض السوائل في الحر.

القهوة بكميات كبيرة: الكميات المعتدلة لا تسبب الجفاف لدى معظم الأشخاص، لكن الإفراط في تناولها قد يزيد إدرار البول لدى بعض الأشخاص.

الشاي الثقيل: يحتوي أيضًا على الكافيين، وقد لا يكون الخيار الأمثل إذا تم تناوله بكميات كبيرة بدلًا من الماء.

العصائر المحلاة والمشروبات السكرية: رغم مذاقها المنعش، فإن محتواها العالي من السكر قد لا يساعد على ترطيب الجسم بكفاءة.

المشروبات المثلجة شديدة السكر مثل السلاش وبعض المشروبات المثلجة الجاهزة، إذ تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية.


ما الأفضل في الموجة الحارة؟

الماء هو الخيار الأول لتعويض السوائل.

اللبن الرائب أو الزبادي السائل غير المحلى.

ماء جوز الهند.

العصائر الطبيعية غير المحلاة باعتدال.

محاليل الإماهة الفموية عند الحاجة، خاصة في حالات الإسهال أو فقدان السوائل، وفقًا للإرشادات الطبية.


 

الحر المشروبات الباردة المشروبات الغازية مشروبات الطاقة

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