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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أبراج لا تتحمل حرارة الصيف.. هل برجك بينها؟

ابراج
ابراج
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد شعور البعض بالإرهاق والانزعاج من الطقس الحار. 

وفي عالم الأبراج، تشير التوقعات الفلكية إلى أن بعض الأبراج تعرف بحساسيتها تجاه الأجواء الحارة، إذ تميل إلى فقدان الطاقة سريعًا وتفضل الأماكن الباردة والمكيفة.

ويأتي برج السرطان في مقدمة الأبراج التي يُقال إنها لا تتحمل حرارة الصيف، حيث يفضل الأجواء المعتدلة ويشعر بالضيق مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

أما برج الحوت، فيُعرف بحساسيته الجسدية والنفسية، لذلك قد يشعر بالخمول والإجهاد خلال موجات الحر، ويفضل البقاء في أماكن هادئة وباردة.

ويعد برج العذراء من الأبراج التي تنزعج من التعرق والشعور بعدم الراحة، ما يجعله أكثر ميلًا لتجنب الخروج في أوقات الذروة والبحث عن الأجواء المنعشة.

كما يُصنف برج الثور ضمن الأبراج التي تفضل الراحة والاسترخاء، لذا قد يفقد حماسه للأنشطة الخارجية عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويأتي برج الجدي أيضًا ضمن القائمة، إذ يُقال إنه يبذل مجهودًا كبيرًا في حياته اليومية، ومع الطقس الحار قد يشعر باستنزاف طاقته بشكل أسرع من المعتاد.

ورغم انتشار هذه التوقعات بين محبي الأبراج، فإنها تظل لأغراض الترفيه والتسلية فقط، ولا تستند إلى أدلة علمية. فمدى تحمل الإنسان للحرارة يعتمد في الواقع على عوامل صحية وبيئية مثل العمر، والحالة الصحية، ومستوى الترطيب، والرطوبة، وليس على البرج الفلكي.

فصل الصيف الأبراج الابراج والصيف الصيف ابراج

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