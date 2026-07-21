إسكان النواب : ثورة 23 يوليو محطة فارقة .. والإنجازات العمرانية في عهد الرئيس السيسي تجسيد لروحها المجيدة

أكد النائب محمود طاهر، أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة ستظل محطة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، ونقطة انطلاق لترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيم التي قامت عليها الثورة تشكل حتى اليوم الركيزة الأساسية للنهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة.



وقال طاهر، في تصريحات له اليوم، إن ما ينفذ اليوم على أرض الواقع من نهضة عمرانية غير مسبوقة وإصلاحات هيكلية يعكس التزام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجسيد روح ثورة يوليو ورؤيتها في ترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم وتطوير العشوائيات وإنشاء مدن الجيل الرابع التي تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في بناء نموذج تنموي فريد يربط بين حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، عبر طفرة شاملة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والشبكة القومية للطرق، مما جعل مصر قادرة على جذب الاستثمارات وتجاوز التحديات الإقليمية والدولية بثبات.

الانحياز لبناء الإنسان المصري

وأضاف النائب محمود طاهر أن الانحياز لبناء الإنسان المصري وتحسين مستوى معيشته كان ولا يزال في قلب أولويات الدولة، وهو ما يتجلى في المبادرات الرئاسية الكبرى ومشاريع التنمية العمرانية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار التلاحم والشراكة بين الشعب ومؤسسات الدولة الوطنية لدعم مسيرة البناء والتنمية.

التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم النائب محمود طاهر بيانه بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الاستثنائية ستظل دافعًا لاستكمال ملحمة الإنجازات وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة في وطن مقتدر واعد.