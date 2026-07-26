بيراميدز يرفع وتيرة الاستعداد في معسكر تركيا قبل مواجهة بيرسبوليس الودية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز استعداداته للموسم الجديد، حيث أدى اللاعبون جولة مشي حرة صباح اليوم ضمن برنامج الإعداد بالمعسكر الخارجي المقام حاليًا في مدينة أرضروم التركية.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى 9 أغسطس المقبل، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويشرف المدير الفني الجنوب أفريقي رولاني موكوينا على تنفيذ برنامج إعداد متكامل، يتضمن تدريبات بدنية وفنية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وتحليل فني بالفيديو، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتعزيز الجوانب التكتيكية للفريق.

ويخوض بيراميدز مساء اليوم الأحد أولى مبارياته الودية خلال المعسكر، عندما يلتقي فريق بيرسبوليس الإيراني في مواجهة تقام بمدينة أرضروم، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، ضمن سلسلة المباريات الودية التي يسعى الجهاز الفني للاستفادة منها في تجهيز اللاعبين قبل بداية الموسم.