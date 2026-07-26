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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تقرير: تراجع إجمالي سيولة بورصات الخليج بنسبة 1.9% خلال النصف الأول من العام

بورصات الخليج
بورصات الخليج
أ ش أ

ذكر تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 313.5 مليار دولار في النصف الأول من 2025 إلى مستوى 307.6 مليارات في النصف الأول من 2026، أي سجلت السيولة انخفاضا بحدود 1.9%.

أوضح التقرير أن معظم الانخفاض جاء من التراجع الكبير في حجم السيولة بالسوق السعودي، رغم أن نسبة انخفاضها لم تكن الأعلى، ومزيد من الانخفاض كان من نصيب سيولة بورصتي البحرين والكويت، وبدرجة أقل سيولة سوق أبوظبي، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الثلاثة الأخرى.

وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 654.8% مقارنة بسيولة النصف الأول من عام 2025، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 27.9%.

وذكر أن ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق دبي وبنحو 40.4%، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وسجل خسائر بنسبة -1.5%، وحققت بورصة قطر أقل ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 4.3%، فيما سجل مؤشرها أعلى الخسائر وبنحو -4.8%.

وأضاف أن سيولة بورصة البحرين انخفضت بنحو -77.8%، ومعها فقد مؤشرها نحو -1.2%، أي أقل الخسائر في الإقليم، تليها بورصة الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة -22.2%، مع انخفاض مؤشرها بنسبة -2.3%.

وأشار تقرير "الشال" إلى أن سيولة السوق السعودي جاءت منخفضة بنسبة -10.4%، مع مخالفة سيولته مسار مؤشره وتحقيقه مكاسب بحدود 2.9%، فيما جاء سوق أبوظبي في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولته وبنحو -4.6%، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق خسائر بنحو -1.9%.

وأوضح أن ذلك يعني أربعة أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما خالفت ثلاثة أسواق مسار سيولتها مع مسار مؤشراتها.

وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بآخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن إحصاءات السكان والعمالة في الكويت بنهاية يونيو 2026، أشار تقرير "الشال" إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ (بنهاية يونيو الماضي) نحو 5.311 ملايين نسمة، أي سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بنحو 1.4% أو بزيادة مطلقة بنحو 73.6 ألف نسمة مقارنة مع نهاية عام 2025 البالغ 5.237 ملايين نسمة، وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعا بنسبة 5.0% خلال عام 2025 ونحو 2.6% خلال عام 2024.

وأوضح التقرير أن عدد السكان الكويتيين ارتفع خلال النصف الأول من عام 2026 بنحو 4.8 آلاف نسمة، أي بنسبة 0.3% ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.568 مليون نسمة، بعد نمو سالب في عام 2025 بنحو -0.3%، مقابل معدل نمو موجب بحدود 2.1% للسنوات 2016 – 2024، كما تراجعت نسبة الكويتيين من جملة السكان من نحو 30.4% في نهاية النصف الأول عام 2025 إلى نحو 29.5%.

وأشار إلى أن عدد الذكور الكويتيين البالغ نحو 785.5 ألف يزيد قليلا على عدد الإناث البالغ نحو 782.2 ألفا، مضيفا أن عدد السكان غير الكويتيين ارتفع بنحو 68.8 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 1.9%، ليبلغ عددهم نحو 3.743 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2016 إلى يونيو 2026 بلغ نحو 2.1%.

وبين أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 3.301 مليون عامل أي ما نسبته نحو 62.2% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للعاملين للكويتيين نحو 31.6% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.0%.

وأوضح أنه عند مقارنتها مع نهاية يونيو 2025، نجد أن نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت انخفضت من نحو 15.6% إلى نحو 15.0% في يونيو 2026، أي أنها واصلت الانخفاض تدريجيا منذ عام 2021 عندما بلغت ذروتها نحو 18.1% خلال آخر 25 سنة، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 48.9% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 49.3% في نهاية يونيو 2025، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 30.7%.

وأضاف التقرير أن عدد العاملين الكويتيين ارتفع بنحو 4.6 آلاف عامل ليبلغ عددهم نحو 495.7 ألف عامل، مرتفعا من نحو 491.1 ألف عامل في نهاية يونيو 2025، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 397.2 ألف، أي ما نسبته 80.1% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين.

وأشار إلى أن بطالة الكويتيين السافرة ارتفعت قليلا إلى نحو 31.8 ألف عامل، أي ما نسبته 6.4% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2026 مقارنة بنحو 30.7 ألف عامل أو ما نسبته 6.2% في نهاية يونيو 2025.

وأضاف أن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي بلغ نحو 531.6 ألف عامل أي ما نسبته 16.1% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 74.7% من جملة العاملين في القطاع العام.


 

بورصات الخليج السوق السعودي بورصة البحريـن

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