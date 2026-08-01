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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة استهدفت منشآت حيوية

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
القسم الخارجي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية، في أحدث تطور يشهده التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة، مؤكدة أن القوات المسلحة تعاملت مع الأهداف المعادية داخل المجال الجوي الكويتي ودمرت عدداً منها بنجاح.

وأوضح الجيش الكويتي، في بيان رسمي، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناتجة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وفي بيان لاحق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن الهجمات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية، من بينها منشأة حكومية شمال البلاد، إضافة إلى آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان. وأكد أن الهجمات أسفرت عن أضرار مادية بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إيران، في وقت سابق، تنفيذ ضربات قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية في الكويت، من بينها قاعدة أحمد الجابر الجوية، في إطار الرد على العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني في منطقة الخليج خلال الأيام الأخيرة.

ويُعد هذا الهجوم امتداداً لسلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي شهدتها الكويت خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت السلطات الكويتية مراراً نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض المقذوفات والطائرات المعادية، مع استمرار رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ إجراءات احترازية لحماية المنشآت الحيوية والسكان.

وتتابع السلطات الكويتية تطورات الموقف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد وتجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية في منطقة الخليج، لما قد يترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية واسعة.

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي منظومات الدفاع الجوي هجمات جديدة الكويت

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