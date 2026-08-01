فيران توريس يقترب من باريس سان جيرمان.. وبرشلونة يستعد لفتح باب المفاوضات

اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم واحدة من أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، رغبته في الانتقال إلى بطل أوروبا، في خطوة قد تمهد لانطلاق المفاوضات الرسمية بين الناديين خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن فيران توريس أبلغ المقربين منه برغبته في ارتداء قميص باريس سان جيرمان، كما أخطر عددًا من زملائه داخل غرفة ملابس برشلونة بقراره، الأمر الذي دفع إدارة النادي الكتالوني إلى تغيير موقفها وإبداء استعدادها لدراسة العروض المقدمة من النادي الفرنسي.

مفاوضات مرتقبة بين الناديين

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي برشلونة وباريس سان جيرمان يستعدون لعقد جلسة مفاوضات مطلع الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب، رغم عدم وجود اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن.

كانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان أبلغ اللاعب استعداده لتقديم عرض مالي يفوق أي عرض قد يقدمه برشلونة لتجديد عقده، مع ثقة إدارة النادي الفرنسي في قدرتها على إقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

بديل جونزالو راموس

ويبحث باريس سان جيرمان عن تدعيم خط هجومه بعد رحيل البرتغالي جونزالو راموس، ويعد فيران توريس أحد أبرز الأسماء التي طلبها المدير الفني لويس إنريكي، الذي يرى في اللاعب الإسباني عنصرًا مثاليًا بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، سواء كرأس حربة أو على الجناحين.

يأتي اهتمام النادي الباريسي بعد الموسم المميز الذي قدمه توريس مع برشلونة، حيث سجل 16 هدفًا وصنع هدفين خلال 33 مباراة في الدوري الإسباني، كما لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعدما أحرز هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

لويس إنريكي يتمسك بالصفقة

ويرى لويس إنريكي أن مرونة فيران توريس التكتيكية، وقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، تجعله الخيار الأنسب لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الموسم الجديد.

وفي حال اكتمال الصفقة، سيصبح فيران توريس ثاني لاعب ينتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال ستة أشهر، بعد انتقال الموهبة الشابة درو فرنانديز، فيما كان الفرنسي عثمان ديمبلي قد سبق الثنائي إلى النادي الباريسي قبل ثلاثة مواسم.