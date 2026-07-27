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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الايفواري ديوماندي يوافق على شروط ريال مدريد بعد انسحاب باريس سان جيرمان

الايفواري ديوماندي يوافق على شروط ريال مدريد بعد انسحاب باريس سان جيرمان
الايفواري ديوماندي يوافق على شروط ريال مدريد بعد انسحاب باريس سان جيرمان
أ ش أ

وافق جناح نادي لايبزيج الإيفواري يان ديوماندي على الشروط الشخصية مع نادي ريال مدريد بعد انسحاب باريس سان جيرمان من المنافسة على عقد اللاعب.

كان اللاعب الدولي البالغ من العمر 19 عامًا هدفًا سابقًا لنادي ليفربول، الذي رُفض عرضه الأولي البالغ 69 مليون جنيه إسترليني في يونيو، وكذلك نادي باريس سان جيرمان.

ثم انتقل ليفربول إلى أهداف أخرى، وقرر باريس سان جيرمان الآن عدم الدخول في حرب مزايدة مع ريال مدريد.

يُقال إن باريس سان جيرمان قدّم عرضًا نهائيًا بقيمة 102.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الشاب يوم الأحد، إلا أنه رُفض.

وافق ريال مدريد منذ ذلك الحين على الشروط الشخصية، والتي يُقال إنها مُستوحاة من عقد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، حيث يتم تحفيز اللاعبين بناءً على أدائهم، ويتحسن أداؤهم بشكل ملحوظ عامًا بعد عام.

سيدفع ريال مدريد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني مقابل ديوماندي، الذي انضم إلى لايبزيج قادمًا من نادي ليجانس الإسباني الصيف الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات.

أفادت مصادر مقربة من ريال مدريد أن المفاوضين الرئيسيين، خوسيه أنخيل وجوني كالافات، كانا يراقبان ديوماندي منذ حوالي خمس سنوات، لكنهما لم يبديا أي رد فعل تجاه أدائه في كأس العالم.

وكان باريس سان جيرمان المرشح الأبرز لضم المهاجم الإيفواري حتى أبدى ريال مدريد اهتمامه به، وأعلن النادي الفرنسي انسحابه من المنافسة يوم أمس الأحد.

وقال النادي الفرنسي: "كانت رسوم الانتقال والراتب المطلوبة مبالغًا فيها بشكل كبير ومشوّهة، ولن يخالف باريس سان جيرمان مبادئه في الإدارة المالية الرشيدة وتوازن الفريق".

وأضاف النادي: "بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، وأكثر الأندية نجاحًا في السنوات الأخيرة، لن ينخرط باريس سان جيرمان في أساليب التلاعب والتضخيم التي يتبعها بعض وكلاء اللاعبين، بل سيواصل تخطيطه للانتقالات بهدوء وثقة".

وقد بذل لايبزيج جهودًا كبيرة للإبقاء على المهاجم في ألمانيا، لكنه يعتبر الاهتمام بديوماندي استثنائيًا، ولذلك وجد صعوبة في رفض العرض - وسعر البيع القياسي المحتمل - من أندية النخبة الأوروبية.

حصل ديوماندي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لموسم 2025-2026، بعد أن سجل 12 هدفًا وصنع 8 أهداف في الموسم الماضي.

وانتقل اللاعب من موطنه إلى أكاديمية في الولايات المتحدة عام 2025 قبل انضمامه إلى نادي ليجانس

جناح نادي لايبزيج الإيفواري يان ديوماندي نادي ريال مدريد انسحاب باريس سان جيرمان

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