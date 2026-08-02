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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من باريس سان جيرمان

برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من باريس سان جيرمان
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من باريس سان جيرمان
أ ش أ

يترقب نادي برشلونة الإسباني تطورات وضع مهاجم الفريق فيران توريس، كما أبدى النادي استعداده لرحيل اللاعب وينتظر وصول عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.

وكشف تقرير نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، اليوم /الأحد/، أن النادي لا يعلم نوايا توريس الذي يقضي حاليًا إجازته الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد، في البقاء أو التفاض على تمديد عقده أو الرحيل عن النادي والنظر لعروض أخرى من الأندية المهتمة بضمه مثل باريس سان جيرمان.

ووفقًا للصحيفة، فإن النادي أكد أنه سيقدم عرضًا لتمديد عقد توريس، الذي ينتهي في يونيو ٢٠٢٧، لكن في حال رغبته في الرحيل عن النادي ووصول عرض يتناسب مع قيمته السوقية، فلن يقف النادي في طريقه.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى بتقدير النادي الذي يعتبره جزءًا من مشروعه كما أن مدرب الفريق هانسي فليك يعوّل وهو في الواقع أحد الخيارات المطروحة لشغل مركز رأس الحربة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي لم يستطع النادي تعويض رحيله حتى الآن بعد بسبب صعوبة إتمام صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد.

ويحظى توريس بعدد من الأندية منذ فترة، وقد ازداد ذلك الاهتمام به بعد الأداء المتميز للاعب السيتي السابق خلال كأس العالم الأخيرة، ومن بينها باريس سان جيرمان، الذي لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن في حين تنتظر إدارة النادي وصول العرض لدراسته.

وبحسب الصحيفة، يفضل النادي بيع اللاعب خلال الصيف الحالي بدلاً من أن يرحل مجانًا عن النادي صيف ٢٠٢٧، وسينتظر النادي الأسبوع المقبل لمعرفة رغبة اللاعب سواء بالبقاء في صفوف النادي أو انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فضلاً عن وجود اتصالات رسمية مع باريس سان جيرمان.

نادي برشلونة الإسباني مهاجم الفريق فيران توريس باريس سان جيرمان الفرنسي

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