ذا أتلتيك: كأس العالم للأندية 2029 لم تحسم بعد.. والغموض يسيطر على النسخة المقبلة

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية عن تطورات جديدة تخص بطولة كأس العالم للأندية 2029، مؤكدة أن النسخة المقبلة لم تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي حتى الآن، في ظل استمرار الخلافات والمفاوضات المتعلقة بتنظيمها.

وبحسب التقرير، لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية مشاركة الأندية، كما لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدولة المستضيفة للبطولة، إضافة إلى عدم الانتهاء من مراجعة نسخة 2025، وعدم صرف مبلغ 250 مليون دولار المخصص لبرنامج التضامن.

وأشار التقرير إلى أن هذه الملفات أصبحت تمثل أوراق ضغط في المفاوضات الجارية بين "فيفا" وعدد من الأطراف المعنية، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل البطولة وصيغتها.

ورغم ما أثير حول غموض نسخة 2029، فإن التقرير لم يشر إلى إلغاء البطولة، بل أوضح أن جميع الملفات لا تزال قيد النقاش قبل اتخاذ القرارات النهائية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى صعيد المشاركة، ضمن بيراميدز حتى الآن الظهور في النسخة المقبلة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية، كما حجز من القارة السمراء أيضا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مقعده عقب تتويجه بالنسخة الأخيرة من البطولة القارية، انتظارًا لاستكمال بقية المقاعد والإعلان الرسمي عن تفاصيل البطولة.