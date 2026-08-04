مدافع نيس الفرنسي يطلب مليون دولار راتب سنوي للموافقة على الانتقال إلى الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع المحترف المصري الدولي محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي من أجل العودة من جديد إلى المارد الأحمر في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع أن محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي، اشترط الحصول على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار من أجل الموافقة على العودة إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، وإنهاء مشواره الاحترافي في الدوري الفرنسي.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس المطالب المالية للاعب في ظل رغبة قوية داخل النادي في استعادة خدماته، خاصة بعدما أصبح تدعيم خط الدفاع أحد أبرز أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

وأضاف المصدر أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يجري اتصالات شبه يومية مع محمد عبد المنعم، في محاولة لإقناعه بالعودة إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا للاعب أن النادي يضعه على رأس أولوياته لتدعيم الخط الخلفي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرات فنية تؤهله لقيادة دفاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، حيث يسعى مسؤولو الأهلي إلى تقريب وجهات النظر بشأن المقابل المالي، مع وجود رغبة متبادلة في الوصول إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف، رغم تمسك اللاعب بالحصول على راتب يتناسب مع ما كان يتقاضاه خلال فترة احترافه في أوروبا.

وأكد المصدر أن التحرك المكثف من جانب إدارة الأهلي جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي أبدى تحفظه على مستوى بعض لاعبي خط الدفاع خلال الفترة الماضية، وطلب التعاقد مع مدافع يمتلك شخصية قوية وخبرات كبيرة، يكون قادرًا على قيادة الخط الخلفي في المباريات الكبرى.

ويرى الجهاز الفني، أن محمد عبد المنعم يعد الخيار المثالي لتدعيم دفاع الأهلي، في ظل معرفته الكاملة بأجواء النادي، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبها من تجربته الاحترافية مع نيس الفرنسي، والتي ساهمت في تطوير مستواه الفني والتكتيكي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف عودة محمد عبد المنعم لا يزال مفتوحًا، وأن الساعات والأيام المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في المفاوضات، سواء فيما يتعلق بالاتفاق مع اللاعب على راتبه السنوي أو التوصل إلى تفاهم مع نادي نيس بشأن مستقبله، في ظل رغبة الأهلي في حسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.